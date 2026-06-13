В Александрове прокуратура обнаружила не имеющие владельцев газопроводы

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского округа провело проверку исполнения законодательства в сфере газоснабжения.

В ходе мероприятий на территории города Александрова обнаружилось шесть газопроводов высокого давления, у которых нет хозяев.

При этом долгое время местные власти не принимали их на учет, как бесхозяйные, что затрудняет определение их собственника и техническое обслуживание.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в Александровский городской суд, потребовав поставить данные газопроводы на учет в качестве бесхозяйных. Суд это требование удовлетворил.