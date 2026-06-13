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НовостиОбщество13 июня 2026 7:27

Больницы Владимирской области проверят после поломки ангиографа в ГБ №4

Такое поручение дал глава региона
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Правительство Владимирской области

Фото: Правительство Владимирской области

На официальном сайте госзакупок России на днях был размещен тендер на поиск подрядчика, который должен поставить рентгеновскую трубку для ангиографа, установленного в горбольнице №4 Владимира. Из-за поломки этого аппарата врачи долгое время не могут проводить операции на сердце.

Причиной выхода из строя оборудования власти региона назвали плохой уровень технического обслуживания аппарата. В Правительстве Владимирской области отметили, что оборудование должны проверять раз в полгода, но оказалось, что с 2021 года ни одного договора на обслуживание больница не заключала. Почему так вышло — сейчас разбираются.

Вместе с тем, губернатор региона Александр Авдеев поручил провести проверки во всех больницах Владимирской области, где установлено серьезное, дорогостоящее оборудование. К этому вопросу глава региона попросил подключиться и областную Счетную палату.