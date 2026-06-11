В Гусь-Хрустальном нетрезвого водителя отправили в колонию за ДТП с пострадавшим

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд вынес обвинительный приговор 56-летнему жителю Саратовской области, который обвинялся в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Судом установлено, что в декабре 2023 года саратовец в пьяном виде ехал на автомобиле «Тойота Королла» по трассе Р-132 «Золотое кольцо» со стороны Владимира в сторону Гусь-Хрустально. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хендай Акцент», водитель которого получил серьезные травмы.

В итоге суд признал саратовского автолюбителя виновным и приговорил его к 3 годам колонии-поселения, а также лишил его права управления транспортом на 2 года 6 месяцев

Приговор в законную силу не вступил.