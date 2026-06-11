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НовостиОбщество11 июня 2026 7:22

Больше 3 тысяч владимирских выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

Обществознание в этом году является самым популярным предметом по выбору
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июня владимирские выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию и физике. Как сообщает региональное Министерство образования, в этих экзаменах примут участие 3249 человек, задействован 41 пункт.

ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет, на его сдачу зарегистрировано 2 269 участников. Минимальный балл - 42.

ЕГЭ по физике сдают 980 человек. Ребята могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Минимальный балл – 36.

Результаты станут известны к 24 июня.