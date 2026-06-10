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НовостиОбщество10 июня 2026 12:29

В Суздале появится центр исследования русского искусства

Это будет очередной шаг к увековечиванию памяти Ольги Розановой
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимиро-Суздальский музея-заповедник уже давно ведет работу по увековечиванию памяти известной авангардистки Ольги Розановой, которая родилась в Меленках, но долгое время жила и творила во Владимире.

Так, 10 июня в Суздале стартовала конференция, приуроченная к 140-летию со дня рождения Ольги Розановой. Ее цель – по-новому посмотреть на наследие художницы в контексте современного искусства. В конференции принимают участие ведущие исследователи русского авангарда, искусствоведы, кураторы и специалисты крупнейших музейных и научных институций страны.

Следующий шаг по сохранению памяти Розановой - открытие центра исследования русского искусства в Суздале.

- Благодаря дару Андрея Дмитриевича Сарабьянова, который передал нашему музею масштабную библиотеку своего отца, знаменитого искусствоведа Дмитрия Владимировича Сарабьянова, и добавив к ней свою часть, в Суздале появится интереснейшая исследовательская библиотека. По сути это будет центр исследования русского искусства. И мы сможем проследить это явление от корней - от древней русской иконописи до авангардных явлений начала XX века, - рассказала и.о. гендиректора ВСМЗ Алиса Бирюкова.