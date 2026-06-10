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НовостиПроисшествия10 июня 2026 12:09

В Меленковском округе пожарные и добровольцы потушили горящую пилораму

Во Владимирской области произошел пожар на пилораме
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре на территории пилорамы, расположенной между деревнями Кесово и Максимовка Меленковского округа, поступила диспетчерам пожарной охраны в 12.40.

На место ЧП выезжали 14 сотрудников МЧС на шести машинах, а также пожарные-добровольцы ДПО Тургенево.

В 14.07 на площади 250 квадратных метров удалось ликвидировать открытое горение, после чего пожарные приступили к проливке конструкций, которая пока продолжается.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.