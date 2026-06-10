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НовостиОбщество10 июня 2026 10:51

В Собинке прокуратура помогла получить льготу семье участника СВО

Семью не освободили от платы за детский сад
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

фото прокуратуры Владимирской области

В собинскую прокуратуру за помощью обратилась местная жительница. Она сообщила, что ей не предоставили льготу, хотя она имеет на нее право.

Выяснилось, что муж женщины работает судебным приставом. По работе его отправили в зону СВО, в Запорожскую область. Их общий ребенок посещает детский сад. Несмотря на то, что женщина предоставила в учреждение документы, подтверждающие статус супруга, от родительской платы их не освободили, отмечают в надзорном ведомстве.

После прокурорского вмешательства семье предоставлена предусмотренная льгота.