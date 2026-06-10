Во Владимирской области из-за атаки БПЛА загорелись два объекта

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Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, случившейся рано утром 10 июня, на территории региона произошли возгорания на двух объектах инфраструктуры. Первый расположен в Камешковском, второй в Александровском муниципальном округах.

Губернатор добавил, что никто из людей в результате произошедшего не пострадал. На месте работают силы Росгвардии и МЧС, которые ликвидируют последствия атаки.

Ранее в 4.19 министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения населения уведомило об атаке БПЛА, добавив, что в регионе работают силу противовоздушной обороны.