В Струнино капитально отремонтировали крышу дома, которая обрушилась из-за снега

фото с сайта Правительства Владимирской области

Министр архитектуры и строительства Владимирской области Александр Муромский проверил качество работ по ремонту крыши многоквартирного дома в городе Струнино. Напомним, что 12 февраля кровля обрушилась под тяжестью снега.

«Прошедшей зимой под воздействием снежных масс 36 крыш многоквартирных жилых домов во Владимирской области просели, получили повреждения, некоторые обрушились. В Струнино находится один из таких домов, он один из самых больших – на 144 квартиры. На сегодняшний день работы завершены», – сообщил Александр Муромский.

Жители качеством работ остались довольны.

Губернатор поставил задачу обследовать все скатные крыши многоквартирных жилых домов на территории области. На сегодняшний день обследовано уже более 900 крыш, выявлены потенциально проблемные кровли на 32 домах. Местным властям и управляющим компаниям даны поручения провести все необходимые работы.