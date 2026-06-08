В Покрове мужчина регистрировал иностранцев в непригодной для жизни квартире

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского округа направило в суд уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранца по месту пребывания в России.

По версии следствия, к 40-летнему жителю города Покров в марте 2026 года обратился гражданин соседнего государства, который попросил оформить ему фиктивную регистрацию, предложив за это деньги. Житель Покрова согласился, и за 500 рублей зарегистрировал мигранта в квартире, куда в реальности пускать его не собирался. При этом сама квартира находится в плохом состоянии, и жить там попросту невозможно.

Через месяц хозяин решил, что остался безнаказанным, и зарегистрировал в той же квартире еще шестерых иностранцев, от каждого получив по 500 рублей, однако через некоторое время преступление вскрылось.

Сам мужчина вину полностью признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд.