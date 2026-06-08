8 любительских коллективов Владимирской области получат по 500 тысяч рублей

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Из областного бюджета выделят средства для поддержки проектов любительских творческих коллективов. На эти цели будет направлено 4 миллиона рублей.

Конкурсная комиссия рассмотрела 42 заявки от муниципальных образований региона по направлениям: «Декоративно-прикладное творчество и ремесленное искусство», «Коллективы инструментального жанра», «Театральные коллективы», «Фольклорно-этнографические коллективы», «Хореографические коллективы, ансамбли песни и танца», «Хоровые коллективы».

В итоге по 500 тысяч рублей получат 8 учреждений культуры.

Муромский дом культуры «Вербовский» потратит деньги на создание танцевального мюзикла «Творческие приключения в Цветочном городе». Дом культуры «Юность» в Александровском округе реализует проект «Живая нить традиций: Детский фольклорно-этнографический марафон». Владимирский дом культуры микрорайона Оргтруд направит 500 тысяч на творческий проект «Белая Лебёдушка над Нерлью».

Центр культуры и досуга города Киржач реализует проект «Простая история о большом подвиге», а Дом культуры «13 Октябрь» Камешковского округа потратит деньги на проект «Старые напевы – новое звучание»ю

Киноконцертный зал «Южный»» направит 500 тысяч на развитие проекта по духовно-нравственному и патриотическое воспитанию детей и молодёжи через певческую культуру традиции казаков «За веру, народ и Отечество», а Районный центр культуры и досуга в Юрьев-Польском округе - на проект «Сказка в действии».

Наконец, 500 тысяч получит Дом культуры имени В.И. Ленина в Коврове на проведение цикла военно-патриотических спектаклей «Минувших дней живая память».