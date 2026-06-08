Во Владимире застройщика обвинили в многомиллионом уклонении от налогов

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, генеральный директор двух строительных компаний обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 миллионов рублей.

По версии следствия, генеральный директор возглавляет две фирмы, которые фактически имеют один и тот же штат сотрудников и взаимозависимы, а также вели единую финансово-хозяйственную деятельность при строительстве одних и тех же объектов.

Руководитель компаний знал об упрощенной системе налогообложения, которую можно применять при наличии доходов до 150 миллионов рублей, а также желал сэкономить на налогах. Так как его фирмы получили доход в 170 миллионов, он совершил так называемое дробление бизнеса, формально разделив бухгалтерский учет своих контор. Это позволило в течение 2019-2021 годов уклониться от уплаты налогов на сумму более 63 миллионов рублей.

В ходе следствия гендиректор возместил более 9 миллионов, также в целях обеспечения был арестован участок его земли на улице Центральной города Владимира стоимостью 120 миллионов рублей.

На днях расследование уголовного дела было завершено и с утвержденным обвинительным заключением его передали на рассмотрение в суд.