В Гусь-Хрустальном состоялось заседание Совета муниципальных образований региона

Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, на днях в Гусь-Хрустальном прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона при Заксобрании.

Глава областного парламента Ольга Хохлова выступила с докладом, в котором затронула ключевые моменты работы депутатов. В частности, народные избранники поддержали предложение губернатора Владимирской области Александра Авдеева о перераспределении бюджетных средств с учетом приоритетности. Например, расходы на здравоохранение увеличили на 275,7 миллиона рублей. Их направят на ремонт медучреждений, покупку машин «скорой помощи», в том числе на реанимобиль для Областного перинатального центра. Также направлены деньги на развитие детских лагерей «Олимп» и «Белый городок» и на проекты по благоустройству.

Кроме того, был принят закон, дающий право Героям России или награжденным за заслуги в ходе СВО, ставшим инвалидами первой группы, на получение земли. В этой связи также был затронут вопрос обеспечения участками многодетных семей, в очереди на их получение находится более 600 семей.

Затем с докладом выступил глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов, поделившийся опытом работы в части реализации региональных программ и рассказавший о развитии промышленности в городе.