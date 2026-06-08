Почти пять тысяч выпускников Владимирской области напишут ЕГЭ по математике

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8 июня основной период ЕГЭ продолжают экзамены по математике базового и профильного уровней.

Это один из двух обязательных экзаменов, на сдачу которого в основной день зарегистрированы 4 982 одиннадцатиклассника Владимирской области. Для проведения экзамена задействованы 56 пунктов, сообщает региональное Министерство образования.

Математика – обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Базовую математику выпускники сдают только для получения аттестата. Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике также нужен для поступления в вуз.

Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе оценивания. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.

Результаты экзамена станут известны 23 июня.