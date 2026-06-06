Прокуратура требует восстановить лес в Кольчугинском районе

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Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что природоохранный прокурор через суд добивается проведения лесовосстановительных мероприятий в Кольчугинском районе.

История началась с проверки в министерстве лесного хозяйства. И в ходе нее выяснилось, что на одном из участков на территории Кольчугинского лесничества, предоставленного в аренду ООО «Рабочий» лесовосстановительные мероприятия были проведены не в полном объеме.

Последняя компания в 2025 году должна была провести естественное лесовосстановление на площади 6,5 га, содействие естественному лесовосстановлению на площади 10 га, агротехнический уход на площади 21 га, подготовку почвы под лесные культуры будущего года на площади 7 га. Но эти работы не были доведены до необходимых показателей.

В общем, суд уже согласился с требованием прокуратуры, но решение суда в законную силу не вступило. Так что эти работы должны быть проведены в ближайшее время.