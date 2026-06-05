В лесах Ковровского района заметили медведя

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лесники Ковровского района поделились кадрами настоящей дикой природы, которые прислала автоматическая камера.

29 мая фотоловушка сработала в густых лесах между деревней Дмитриевское и посёлком Восход. На видео отчётливо виден крупный бурый медведь, который бродит недалеко от жилых домов.

- Это яркое напоминание всем жителям: мы живём бок о бок с природой. Теперь прогулки по лесу станут ещё интереснее, но и требуют большей бдительности. Лесные массивы в этом районе богаты грибами и ягодами, поэтому косолапый явно нашёл здесь свой «ресторан». Главное правило теперь — смотреть в оба! - подчеркивают в администрации Ковровского района.