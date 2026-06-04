4 июня во Владимирской области прогнозируют грозу и град

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа с сохранением в вечерние часы 4 июня во Владимире и местами по области ожидается гроза с дождём, в отдельных районах град. Ветер усилится, его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. При этом столбик термометра замрет на отметке +21 градус.

В такую погоду не исключены аварии на электросетях, падение деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Жителей просят быть внимательными и осторожными, не оставлять автомобили под деревьями.