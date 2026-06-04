Во Владимирской области пройдет ярмарка трудоустройства

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26 июня во Владимирской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Площадки откроются во всех филиалах Кадрового центра, а также вузах, колледжах и торговых центрах. Гостей ждут презентации актуальных вакансий от ведущих компаний региона, практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Эксперты центров занятости помогут посетителям определить наиболее востребованные направления и выстроить индивидуальный профессиональный маршрут. Особенно полезно это будет студентам и выпускникам, делающим первые шаги на рынке труда.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит во Владимирской области уже в четвёртый раз. С каждым годом стараемся привлечь большее число работодателей и соискателей, внедряем интерактивные инструменты, новые форматы. В региональном этапе в апреле приняло участие 262 работодателя, которые представили более 4 тысяч вакансий, а мероприятия ярмарки посетили более 5 тысяч человек», – сообщил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.