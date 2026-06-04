Владимирской области спишут 561 миллион рублей долгов по бюджетным кредитам

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На сайте Правительства России опубликовано распоряжение, согласно которому нескольким субъектам страны спишут часть долгов по бюджетным кредитам: Республикам Саха и Татарстан, Хабаровскому краю, Курганской, Омской и Владимирской областям. Общая сумма списания составит 37, 5 миллиардов рублей.

Владимирской области спишут 561 033 119 рублей. При этом госдолг региона на 1 мая 2026 года составляет 17 миллиардов рублей.

Объём списания соответствует размеру вложений в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных проектов, новых инвестиционных и инфраструктурных проектов.