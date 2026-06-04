Делегация Владимирской области заключила на ПМЭФ-2026 первые соглашения

Фото с официальных страниц Александра Авдеева в соцсетях.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. И в нем принимают участие все регионы, в том числе и Владимирская область. Как сообщил губернатор 33 региона Александр Авдеев у себя в соцсетях, наша делегация уже заключила на ПМЭФ-2026 несколько соглашений.

В частности, Владимирская область теперь будет сотрудничать с «Космос отель групп» в сфере развития гостеприимства и туризма. В частности, возможны варианты открытия их гостиниц во Владимире и Петушинском муниципальном округе. Еще одно знаковое событие - подписание соглашения с основателем хоккейной детско-юношеской академии «Красная Машина Юниор» Романом Ротенбергом. Планируется, что в регионе будут открыты центры подготовки детей с 4 лет по национальной программе развития хоккея «Красная машина».

Но это точно не все соглашения для Владимирской области, что будут заключены в рамках форума в Санкт-Петербурге. Мы подготовим большой материал по итогам. Следите за обновлением наших новостей.