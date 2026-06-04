Умер профессор ВлГУ Сергей Танкеев, доказавший гипотезу Ходжа

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2 июня во Владимире скончался известный математик. профессор ВлГУ Сергей Танкеев. Ему было 79 лет.

Ученый родился в Усолье Пермской области. В 1965 году окончил ФМШ № 18 при МГУ, в 1970 году – механико-математический факультет МГУ. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1982 году - докторскую диссертацию.

В 1974 году устроился работать в Куйбышевский государственный университет, а с 1976 года работал доцентом, профессором, заведующим кафедрой высшей математики ВПИ (ВлГУ), являлся заместителем председателя диссертационного совета ВлГУ, был научным руководителем аспирантов, руководителем и участником грантов РФФИ. В последние годы жизни был профессором кафедры функционального анализа и его приложений ИИТЭ ВлГУ.

Сергей Танкеев посвятил свою научную деятельность одной из ключевых и сложнейших нерешённых «задач тысячелетия». Он внёс существенный вклад в мировую науку, доказав для важных частных случаев гипотезу Ходжа, обобщенную гипотезу Ходжа – Гротендика, гипотезу Тэйта.

Прощание состоится 4 июня в 12 часов в храме Архангела Михаила (Студёная гора, 1-а).