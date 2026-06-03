Александр Авдеев посетил с рабочим визитом Ковровский район

фото с сайта Правительства Владимирской области

На днях губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Ковровский район. Вместе с главой муниципалитета Вячеславом Скороходовым он побывал в населённых пунктах Клязьминского сельского поселения.

Жители попросили заменить старые опоры для проводов, которые находятся недалеко от нового сквера и спортивной площадки. Также люди говорили о проблеме доступа в интернет.

Затем глава региона посетил мебельный цех ООО «Формтех» в деревне Глебово. Предприятие активно развивается, обеспечивает работой 100 человек и нуждается в поддержке производства с укреплением инфраструктуры.

В деревне Старой Губернатор заехал в фельдшерско-акушерский пункт, который занимает часть первого этажа в многоквартирном доме 1964 года постройки. Авдеев попросил определиться с местом установки нового ФАПа и пообещал выделить средства на его строительство.

«Всё, что волнует жителей, важно для властей. Такая точечная работа во всех территориях даёт реальный результат», – подвёл итог рабочей поездки Александр Авдеев.