Муромские полицейские задержали мужчину, обокравшего незрячего пенсионера

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В полицию Мурома обратился 87-летний мужчина, который рассказал, что у него украли 47 тысяч рублей.

Выяснилось, что в день кражи в квартиру к пенсионеру пришел незнакомы мужчина. Он представился работником общественной организации и сообщил, что ему полагается подарок – комплект постельного белья. Незнакомец уточнил, что необходимо оплатить лишь стоимость доставки.

Поверив, дедушка достал из кармана куртки, которая висела в шкафу, купюру и передал деньги мужчине. Однако злоумышленник понял, что пенсионер имеет проблемы со зрением и, воспользовавшись этим, похитил из кармана куртки оставшиеся деньги. Уходя, мужчина забрал с собой также коробку с комплектом постельного белья. Не обнаружив в коридоре "подарка", пенсионер решил проверить и карманы куртки. Дедушка понял, что денег в куртке нет, и сразу позвонил в полицию, сообщили в областном УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 32-летний житель Мурома. Мужчина был задержан в этот же день. Полицейские изъяли у него все похищенные деньги.

Заведено уголовное дело по статье "кража". Подозреваемого заключили под стражу.