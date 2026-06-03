Во Владимирской области стартовала благотворительная акция "Коробка храбрости"

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня по 1 июля во Владимирской области проходит традиционная всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости». Её цель — подарить частичку тепла и смелости детям, которые проходят длительное лечение вдали от дома.

Для малышей каждая болезненная процедура — укол, капельница или перевязка — это настоящее испытание. Маленький подарок из «Коробки храбрости» помогает ему отвлечься от боли, победить страх перед белыми халатами и поверить в свои силы.

В рамках акции принимаются: небольшие новые игрушки и фигурки, канцелярские принадлежности (фломастеры, карандаши, блокноты), детские книжки и красочные раскраски, развивающие настольные игры и творческие наборы.

У детей в больничных палатах ослаблен иммунитет. Пожалуйста, не приносите мягкие б/у игрушки, хрупкие, стеклянные или острые предметы.

Специальные боксы для сбора ждут вас по следующим адресам: ул. Горького, 34, ул. Большая Московская, 19.