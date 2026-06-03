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НовостиОбщество3 июня 2026 11:26

Владимирский фонд социальной поддержки населения возглавил Владимир Гарев

Об этом сообщил депутат владимирского Горсовета Николай Толбухин
Алексей СУХОВ
Фото со страницы Николая Толбухина в ВК.

Фото со страницы Николая Толбухина в ВК.

Председатель владимирского Горсовета Николай Толбухин сообщил, что бывший заместитель главы администрации города Владимир Гарев занял не только пост советника главы областного центра Сергея Волкова, но и возглавил городской фонд социальной поддержки населения.

Николай Толбухин на днях лично встречался с Владимиром Гаревым. Толбухин от имени Совета народных депутатов города Владимира и от себя лично вручил Гареву почётную грамоту Совета за добросовестный труд, активную гражданскую позицию и плодотворное многолетнее сотрудничество с СНД города Владимира.