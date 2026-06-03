Во Владимире два сквера на сутки закроют на обработку

фото администрации Владимира

Во Владимире с 9 часов 4 июня до 9 часов 5 июня будут закрыты для посещений сразу два сквера.

В этом время нельзя будет гулять в Молодежном сквере (пересечение ул. Вокзальной и ул. Большой Нижегородской, д. 50) и сквере у Дома культуры молодежи. Там специалисты МКУ "Зеленый город" проведут обработку растений от вредителей и болезней.

В администрации просят заранее выбирать другие маршруты для прогулок и не заходить на территорию скверов в указанный период. Особенно просят быть внимательными родителей с детьми и владельцев домашних животных!