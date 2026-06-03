Владимирские врачи спасли новорожденного от редкой инфекции

фото со страницы ОДКБ в ВК

В Областной детской клинической больнице врачи отделения патологии новорождённых и недоношенных детей №1 вместе с хирургом Татьяной Нестеренко провели успешное лечение редкого и опасного заболевания у трёхнедельного малыша - псевдофурункулёза Фингера.

Мама обратилась к врачам с жалобами на странное образование на шее ребёнка. При осмотре специалисты обнаружили болезненную припухлость с покрасневшей, местами синюшной кожей. Над уплотнением ощущалась флюктуация (признак скопления жидкости или гноя). Малыш был вялым, плохо ел, а при осмотре врачи отметили снижение мышечного тонуса и рефлексов.

Врачи провели обследование и поставили диагноз. Псевдофурункулёз Фингера - это гнойное воспаление эккринных потовых желёз.

Малышу назначили антибактериальную терапию для борьбы с инфекцией, местное лечение, вскрытие и дренирование абсцесса. Хирург аккуратно удалил гной, чтобы остановить распространение воспаления.

Уже через неделю интенсивной терапии состояние ребёнка значительно улучшилось. Малыш полностью выздоровел и был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Врачи ОДКБ напоминают родителям: любые подозрительные высыпания, уплотнения или изменения на коже новорождённого требуют немедленного обращения к врачу.