Во Владимирской области вновь пройдет фестиваль духовной музыки "Голоса Суздаля"

Стены Спасо-Евфимиева монастыря. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области сообщает, что в регионе вновь пройдет фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля», ставший для владимирской земли уже традиционным.

Пройдет он во Владимире и Суздале в период с 5 июня по 5 сентября. Организаторы заявили, что география площадок в этом году расширилась. Помимо Спасо-Евфимиева монастыря, Суздальского кремля и Успенского собора, публику ждут новые локации, такие как Смоленский скит, Ильинский женский монастырь и Свято-Боголюбский монастырь. На фестиваль приедут исполнители из Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа, Пятигорска, Красногорска.

Открытие фестиваля запланировано на 5 июня. Состоится оно в 19.00 в Спасо-Евфимиевом монастыре. Вход на концерты и литургии бесплатный, но на некоторые из них нужна предварительная регистрация.