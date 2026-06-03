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НовостиОбщество3 июня 2026 10:02

В микрорайоне Катушка в Петушках строят новую котельную

Она заработает в новый отопительный сезон
Виктория СУХОВА
фото со страницы Правительства Владимирской области

фото со страницы Правительства Владимирской области

В городе Петушки строят новую котельную в микрорайоне Катушка.

Сейчас на площадке идет вертикальная планировка. В ближайшие дни начнется вынос коммуникаций и подготовка бетонного основания под котельную и дымовую трубу. Сам объект параллельно собирается на заводе подрядчика.

«Для города это важный и долгожданный проект. Он позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей микрорайона и полностью отказаться от старой нерентабельной ведомственной котельной. Строительный процесс находится на особом контроле, - отметил глава Петушинского округа Алексей Копытов

Планируется, что новая котельная начнет работать в предстоящий отопительный сезон.