Победителями предварительного голосования ЕР стали 480 участников СВО

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От военнослужащих и ветеранов СВО на все уровни выборов поступило 1300 заявок. Свое желание участвовать в выборах от «Единой России» всего по стране выразили 22 тыс. человек. Конкурс составил 11,6 претендента на место в Государственную Думу и семь человек — в региональные парламенты. Избирателями стали более 10 млн человек. Именно они определили тех, кто будет представлять партию в ходе осенней избирательной кампании.

«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам— тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО. Президент неоднократно говорил о том, как важно помогать им найти себя уже в новой жизни, а управление и государственное управление, это, безусловно, самое важное, что может быть в смысле применения сил этих людей. Ветераны специальной операции проявили себя и в ходе общения с гражданами. Надеюсь, все они ориентированы на практические результаты», — сказал председатель партии Дмитрий Медведев.

При этом «Единая Россия» остается единственной политической партией страны, которая проводит предварительный отбор кандидатов посредством открытого голосования граждан. С 2009 года такая процедура является обязательной для всех представителей партии, претендующих на выдвижение.

«ЕР руководствуется принципом — всё решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, её готовность работать в интересах миллионов людей», — акцентировал внимание Дмитрий Медведев.

Во время подведения итогов также обсудили работу над новой Народной программой партии. На сегодняшний день в нее поступило более 1,5 млн предложений. Их содержание позволило выделить семь ключевых вызовов, среди которых демография, кадровый дефицит, появление новых профессий, различия в развитии регионов, экономическое давление и вопросы дальнейшего роста экономики.