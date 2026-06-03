Во Владимире менеджер транспортной фирмы продал на сторону 4 квадроцикла

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Во Владимире вынесен приговор по уголовному делу о присвоении более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. 39-летнего владимирца признали виновным в крупной растрате, совершенной с использованием своего служебного положения.

История началась летом 2022 года, когда данный мужчина устроился региональным менеджером в группу компаний, которая занимается продажей транспортных средств, в том числе квадроциклов. В марте 2023 года он поехал на выставку-презентацию в Суздаль , где познакомился с несколькими людьми. Он договорился с ними, что продаст им квадроциклы по сниженной цене.

А потом менеджер попал в трудную материальную ситуацию, и тогда он вспомнил про свои договоренности. Он продал 4 квадроцикла, получив за них в общей сложности более 2 млн рублей, которые были перечислены на банковскую карту его супруги. На вопросы коллег о том, когда средства будут зачислены на счета компании, мужчина отвечал, что покупателем является крупная компания из другого региона, и оплата обязательно поступит.

В 2024 году в ходе плановой инвентаризации выяснилось, что 4 квадроцикла отсутствуют. При этом никаких документов об их продаже не было. За дело взялась служба безопасности компании, так и вскрылся факт растраты. Дело передали в прокуратуру. А потом был суд. В итоге мужчину приговорили к принудительным работам на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительном центре. Приговор в законную силу не вступил.