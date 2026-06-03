В мае жители Владимирской области перевели мошенникам 90 миллионов рублей

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Аферисты продолжают обманывать жителей Владимирской области. В мае в полиции было зарегистрировано 144 сообщения о дистанционных преступлениях. Мошенники похитили более 90 миллионов рублей, сообщает региональное УМВД.

77-летний житель Вязниковского района отдал аферистам 1 миллион 200 тысяч рублей для проверки и зачисления на "безопасный счет". Пакет с деньгами мужчина передал неизвестному у подъезда жилого дома в Нижнем Новгороде.

41-летняя жительница Гусь-Хрустального вложила в онлайн-инвестирование более 2 миллионов рублей, но эти деньги исчезли.

Под предлогом перерасчета пенсии псевдосотрудники Социального фонда, а затем и Росфинмониторинга похитили у 63-летнего жителя Струнино 2 миллиона 900 тысяч рублей. Введенный в заблуждение мужчина уехал в Москву, где передал наличные «доверенному лицу».

25 переводов на указанные мошенниками реквизиты осуществила 32-летняя жительница Александрова. Она лишилась более 2,5 миллионов рублей. В социальной сети женщине поступило сообщение о сотрудничестве: на выгодных условиях аферисты предложили продвигать ее товар. В течение мая потерпевшая переводила деньги на указанные реквизиты, однако обещанного «продвижения» так и не получила.

По всем фактам заведены и расследуются уголовные дела.