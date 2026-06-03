В Коврове фирма по производству сейфов не платила 42 работникам зарплату

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В Коврове прокуратура и Следком завели уголовное дело о невыплате зарплаты. Местная фирма, занимающаяся металлообработкой, производством сейфов и металлоконструкций, обвиняется по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из корыстной или иной личной заинтересованности).

Проблемы с выплатами начались в ноябре 2025 года и продолжались до апреля 2026 года, когда в дело вмешались следователи и прокуратура. В результате задолженность перед 42 работниками составила более 11 млн рублей. При этом следственные органы выяснили из счетов компании, что деньги у предприятия были, но они расходовались на оплату аренды, сырья, транспортных и иных платежей. Более того, заработная плата генеральному директору фирмы платилась исправно.

После вмешательства силовиков, руководство начало выплачивать долги работникам. На данный момент погашено более 4 млн рублей за время, отработанное в 2025 году. Следователи стараются добиться полного погашения задолженности. Кроме того, в рамках расследования следователи проводят допросы руководства фирмы, потерпевших работников, изучают бухгалтерские документы и многое другое.