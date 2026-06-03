В детских садах Суздальского округа выявили продукты без документов

фото прокуратуры Владимирской области

Прокуратура совместно со специалистами Управления Россельхознадзра провела проверку в детских садах Суздальского муниципального округа.

В ходе проверки на кухне были выявлены нарушения. Рыбный фарш и консервы не имели ветеринарных сопроводительных документов, что не позволяет сделать вывод о их качестве. Кроме того, в холодильниках было нарушено товарное соседство: рыба, мясо и молочная продукция хранились рядом, отмечают в надзорном ведомстве.

По результатам проверки межрайонным прокурором заведующим дошкольными учреждениями внесены представления. Заведены дела об административном правонарушении по статье "нарушение требований технических регламентов".

Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.