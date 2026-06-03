Во Владимирской области коронавирусом за неделю заболело всего семь человек

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области еженедельно публикует данные мониторинга заболеваемости в регионе. В том числе, специалисты ведомства отслеживают уровень заболеваемости Covid-19.

Надо признать, что коронавирус давно уже перестал пугать население. И последние статистические данные показывают, почему это произошло. Дело в том, что в последнюю неделю мая на территории Владимирской области было лабораторно подтверждено всего семь случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 64,3 процента меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Как же распределились случаи по районам области? Как ни странно, больше всего заболевших зафиксировано не во Владимире, где выявили всего один случая заболевания. В лидерах оказались три района, в каждом из которых по два случая коронавируса - Ковровский, Гусь-Хрустальный и Суздальский районы.

Также специалисты отметили тот факт, что 85,7 процента случаев протекали в форме острой респираторной инфекции, и лишь 14,3% - в форме внебольничной пневмонии. Короче, осложнение имело место лишь в одном случае из семи.