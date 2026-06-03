Владимирская область принимает участие в Петербургском экономическом форуме

фото Правительства Владимирской области

3 июня в северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум. Тема этого года – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

Делегацию Владимирской области возглавляет губернатор Александр Авдеев. В планах — ряд важных встреч и подписание ключевых соглашений по развитию промышленности, спорта и туризма.

Наш регион участвует с собственным стендом, подготовленным при участии Агентства экономического развития. Здесь есть как выставочная часть, так и деловая зона. На стенде представлен потенциал более 100 ведущих компаний региона. Фасады украшают мультимедийные экраны, рассказывающие о достижениях владимирцев. В центре внимания – арт-объект «Цветущий лев», выполненный скульптором Михаилом Блиновым.