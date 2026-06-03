В Суздале предприниматель скрыл от налогов доход в 59 миллионов рублей

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Владимирской области сообщает, что они завершили расследование в отношении индивидуального предпринимателя из Суздаля, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Что, собственно говоря, произошло? Суздальский предприниматель, занимающийся тем, что сдает в аренду недвижимость, а также имеющий в популярном среди туристов городке несколько объектов общественного питания, заработал в 2024 году более 62 миллионов рублей. Но, когда пришло время платить налоги, ему захотелось уйти от их уплаты. И в итоге при сдаче налоговой отчетности он занизил полученный доход на 59 миллионов! То есть в документах было написано, что весь доход предпринимателя составил менее 3 миллионов рублей.

Это позволило ему сэкономить на уплате налогов более 3,2 миллиона рублей. Однако правда вскрылась. И налог заплатить все равно пришлось. Причем с пенями. Предприниматель заплатил в итоге более 3,5 миллиона рублей. Зато это позволило ему избежать уголовной ответственности. Дело было прекращено в связи с полным возмещением ущерба.