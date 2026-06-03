Во Владимирской области летом трудоустроят более 4 тысяч подростков

фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимирской области стартовала кампания по временному трудоустройству подростков.

Пойти работать можно, начиная с 14 лет. Этим летом планируют трудоустроить более 4 тысяч подростков.

- Оформление через службу занятости гарантирует защиту их прав и предоставление мер поддержки. С каждым школьником работодатель заключит срочный трудовой договор, а зарплату будут начислять пропорционально отработанному времени. Дополнительно от службы занятости предусмотрена материальная поддержка до 6000 рублей, – отметил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Школьникам предложат несложную работу: благоустройство дворов и парков, помощь в подготовке школ к учебному году, поддержка сельскохозяйственных предприятий, курьерские услуги и работа помощниками вожатых.

Подать заявку можно в течение всего лета через сайт или обратиться в Кадровый центр «Работа России». Для трудоустройства потребуется паспорт и банковская карта «МИР». Лицам до 15 лет дополнительно необходимо письменное согласие родителя или законного представителя.