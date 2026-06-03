Фото Центра поддержки экспорта Владимирской области

Во Владимирской области создали клуб экспортеров. Первое заседание состоялось в Судогодском округе. Участниками встречи стали представители более 20 компаний-экспортёров и Министерства экономического развития и промышленности.

Заместитель губернатора Денис Синявский подчеркнул, что региональные власти готовы оказывать содействие в решении системных вопросов, с которыми сталкиваются экспортёры: это внешние ограничения, сложности с логистикой и валютными расчётами, недостаток каналов продвижения на зарубежные рынки.

Директор Центра поддержки экспорта Дарья Гречухина представила актуальные меры государственной поддержки экспортёров в 2026 году.

Участники отметили востребованность клуба как площадки для прямого взаимодействия с органами власти, обмена реальным опытом получения государственной поддержки и установления деловых контактов между компаниями.