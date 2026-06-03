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НовостиОбщество3 июня 2026 6:00

Во Владимирской области создали клуб экспортеров

Участниками первого заседания стали более 20 компаний
Виктория СУХОВА
Фото Центра поддержки экспорта Владимирской области

Фото Центра поддержки экспорта Владимирской области

Во Владимирской области создали клуб экспортеров. Первое заседание состоялось в Судогодском округе. Участниками встречи стали представители более 20 компаний-экспортёров и Министерства экономического развития и промышленности.

Заместитель губернатора Денис Синявский подчеркнул, что региональные власти готовы оказывать содействие в решении системных вопросов, с которыми сталкиваются экспортёры: это внешние ограничения, сложности с логистикой и валютными расчётами, недостаток каналов продвижения на зарубежные рынки.

Директор Центра поддержки экспорта Дарья Гречухина представила актуальные меры государственной поддержки экспортёров в 2026 году.

Участники отметили востребованность клуба как площадки для прямого взаимодействия с органами власти, обмена реальным опытом получения государственной поддержки и установления деловых контактов между компаниями.