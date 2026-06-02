Во Владимирской области снизилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области по сравнению с предыдущей неделей снизилась заболеваемость ОРВИ. Показатель уменьшился на 3,9 процента, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В больницы региона с признаками ОРВИ обратилось 4 286 человек, в медицинские учреждения Владимире – 1 049. И хотя число пацентов, стало меньше, болеть не перестали дети до двух лет, а также 3-6 лет.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 391 исследование. Былит выявлены риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, парагрипп и сезонные коронавирусы.

Что до последних, то с 25 по 31 мая было лабораторно подтверждено 7 случаев. Это на 64,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей. По 2 случая выявлено в Ковровском, Гусь-Хрустальном и Суздальском районах,1 - во Владимире.

85,7% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции, 14,3% - в форме внебольничной пневмонии.