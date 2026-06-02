Во Владимире жертвами мошенников чаще становятся мужчины и пожилые люди

Результаты опроса, проведенного Банком России в 2025 году, показывают, что среднестатистической жертвой мошенников во Владимирской области является работающий мужчина 25–44 лет со средним уровнем дохода и общим образованием. Также в опасности остаются пожилые люди.

Мужчины оказались более уязвимы из-за поведенческих особенностей: многозадачность и высокая нагрузка формируют склонность к ускоренному принятию решений. Наиболее часто жертвами становятся граждане со средним доходом, так как они сочетают высокую финансовую активность с недостаточной осторожностью.

Оценка по уровню образования показала, что наиболее подвержены риску респонденты со средним образованием, за ними следуют граждане с общим образованием, а наименее уязвимы лица с высшим.

Анализ возрастного профиля подтвердил, что чаще всего страдают люди от 25 до 44 лет. Эта категория экономически активна, постоянно пользуется онлайн-сервисами и привыкла доверять государственным институтам, но нередко становится жертвой из-за перегрузки и дефицита времени на критическую оценку. При этом городские жители сталкиваются с мошенничеством чаще сельских.