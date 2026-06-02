Владимирцам будут платить до 80 тысяч рублей за обучение методом борьбы с БПЛА

Во Владимирской области продолжается подготовка к созданию щита против украинских БПЛА. На недавней пресс-конференции губернатор 33 региона Александр Авдеев уже говорил о том, что они набирают в отряд "БАРС-Владимир" добровольцев. И с 50 жителями региона даже уже заключены контракты.

Отряд этот собран как раз для борьбы с атаками беспилотников. И 1 июня Александр Авдеев подписал еще один указ, который определяет порядок предоставления единовременной выплаты тем, кто вступит в этот отряд и отправится на обучение.

В указе прописано, что право на выплату имеют те, у кого зарплата составляет менее 80 тысяч рублей. Причем есть нюанс - размер выплаты определяется как разница между 80 тысячами рублей и средней заработной платой резервиста по месту его работы.