Александр Авдеев вручил Владимиру Гареву медаль "За трудовые заслуги"

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 1 июня вручил бывшему первому заместителю главы администрации областного центра Владимиру Гареву медаль "За трудовые заслуги". Произошло это на оперативном совещании в правительстве 33 региона.

Стоит напомнить, что Владимир Гарев работал первым заместителем главы администрации города с 2003 года. По словам Александра Авдеева, он внёс большой вклад в развитие областной столицы. Также только положительно отзываются о Гареве и чиновники мэрии Владимира.

Кстати, Сергей Волков, новый владимирский градоначальник, назначил Владимира Гарева своим советником. Так что можно сказать, что совсем администрацию города он, несмотря на свой возраст, не покинул.