Во Владимире выберут лучшую концепцию благоустройства Патриотического сквера

Во Владимире объявили конкурс на создание концепции благоустройства Патриотического сквера на Октябрьском проспекте.

Концепция благоустройства должна включать в себя анализ состояния сквера, функциональной организации, озеленения территории, выявление потенциала перспективного пространственного развития, учет архитектурного контекста прилегающих территорий, определение оптимальных размеров, материалов исполнения размещаемого мемориального комплекса.

Ключевой задачей является создание эскизной модели мемориального комплекса воинам - защитникам Отечества в едином идейно-художественном замысле с общей концепцией.

Также конкурсантам необходимо предусмотреть размещение площади для проведения культурно-массовых мероприятий, выставочного павильона, входной группы, малых архитектурных форм, создание комплекса пешеходных дорожек и аллей, велодорожки, устройство (или замена, дополнение) постаментов для военной техники, дополнительное озеленение территории.

В конкурсе могут участвовать рядовые владимирцы, предприятия, индивидуальные авторы, проектные организации, архитектурные бюро, мастерские, студии, творческие коллективы, художники, архитекторы, дизайнеры, студенты профильных учебных заведений.

Заявки будут принимать до 28 августа в городском управлении архитектуры и строительства (Октябрьский пр-т, д.47, 2 этаж). После этого в течение месяца будет проходить общественное голосование.

Итоги подведут до конца октября текущего года. Победитель получит 1,5 миллиона рублей, за второе место выплатят 300 тысяч рублей, за 3 место - 200 тысяч рублей.