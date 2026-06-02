В Кольчугино достроили здание детской поликлиники

Фото из телеграм-канала прокуратуры Владимирской области.

Генеральная прокуратура РФ сообщила о завершении строительства здании детской поликлиники в городе Кольчугино. Вы можете спросить, а причем здесь прокуратура. Дело в том, что им трижды пришлось вмешиваться в ход работ.

Вообще контракт на разработку проектно-сметной документации и строительство здания детской поликлиники был заключен в ноябре 2022 года. Стоимость работ оценили в сумму свыше 450 миллионов рублей. В целом работы велись более менее. Во Владимирской области были и более проблемные объекты. Однако прокуратуре и здесь приходилось вмешиваться.

По сообщению Генпрокуратуры РФ, генеральному директору подрядчика трижды вносили представления из-за нарушений сроков этапов строительства. И только после этого рабочие на объекте ускорялись. Кроме того, подрядчик после представлений сразу привлекал на объект дополнительных работников, что позволяло не выбиваться совсем из сроков выполнения контракта. Также представители прокуратуры регулярно выезжали на объект, чтобы лично контролировать ход работ.