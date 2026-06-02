Детям, проходящим лечение в Областной инфекционной больнице, передали подарки

скрин с видео со страницы Павла Кутузова

1 июня активисты Владимирского регионального отделения «Молодой Гвардии» передали подарки детям с ВИЧ, находящимся на лечении в областной клинической инфекционной больнице.

Ребятам собрали конфеты, печенье, альбомы, краски, фломастеры - все, что сможет скрасить больничные будни.

Из-за особенностей режима инфекционного отделения лично вручить подарки каждому ребёнку не получилось. Поэтому все собранные наборы передали медицинскому персоналу. Врачи и медсёстры обязательно вручат их маленьким пациентам, как только позволит санитарно-эпидемиологический режим.