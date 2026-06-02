Во Владимирской области школьники и студенты побывали на заводе

Фото Кадрового центра «Работа России» Владимирской области

Во Владимирской области, на НПО «Наука» в посёлке Першино, прошел профориентационный праздник «Открытый завод». Встреча объединила более 350 школьников 7 – 10 классов и студентов колледжей из Киржачского, Кольчугинского, Александровского и Селивановского округов.

Ребятам провели экскурсию по заводским цехам, где они увидели этапы литья и механосборки. После этого участники перешли на интерактивные площадки, где каждый мог ознакомиться с основами слесарного дела, сварки, создания литейных форм, контроля качества деталей, мониторинга условий труда и 3D-сканирования. Особый интерес вызвала площадка «Профдебют». Там ребята изготовили детали и проверили эрудицию в интеллектуальном квизе.

Параллельно специалисты кадрового центра «Работа России» проводили профдиагностику, знакомили с актуальными вакансиями и программами обучения, а также консультировали по летней занятости. Работала выставка учебных заведений, где разъясняли правила приёма и особенности различных направлений подготовки.