365 юных владимирцев отправились на первую смену в лагерь "Икар"

1 июня стартовала первая смена в муниципальном лагере "Икар". Она продлится 21 день и закончится 21 июня. За это время в лагере отдохнут 365 ребят. Всего за три смены лета "Икар" посетят 1050 детей.

В лагере есть все необходимое для комфортного проживания. Для отдыха и активных занятий имеется клуб со сценой и зрительным залом, сцена на улице, несколько спортивных и детских площадок. Более того, в этом году в лагере был проведен большой капитальный ремонт медицинского корпуса, столовой и пищеблока. На обновление было выделено около 41 миллиона рублей. В эту стоимость включены не только ремонтные работы, но и закупка оборудования и мебели.

- Из городского бюджета дополнительно были выделены средства на благоустройство территории. Так что осенью в лагере появятся новые асфальтированные дорожки, - рассказала директор лагеря Наталья Куликова.

2 июня начнется первая смена в лагере «Дружба».

Всего в этом году в рамках летней оздоровительной кампании центры отдыха посетят 2800 детей. В них запланировано 10 смен, 4 из которых пройдут на коммерческой основе.