Владимирские выпускники написали ЕГЭ по литературе, химии и истории

. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1 июня в школах Владимирской области стартовал основной период проведения ЕГЭ.

1 июня 283 выпускника сдавали литературу, 774 - химию и 709 - историю. Для проведения экзаменов было задействовано 27 пунктов региона.

Для обеспечения открытости и объективности проведения ЕГЭ в пунктах присутствуют представители родительской общественности, аккредитованные общественные наблюдатели.

Все задействованные пункты оснащены стационарными металлодетекторами, а также средствами подавления сигналов подвижной связи, во всех задействованных аудиториях обеспечено онлайн-видеонаблюдение.

2 и 3 июня к работе приступят предметные комиссии, которые оценят развернутые ответы участников экзамена.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла, химии – 36 баллов, истории – 32 балла. Результаты экзамена станут известны 13 июня.

Следующий экзамен основного периода ЕГЭ состоится 4 июня. Выпускники напишут русский язык.