За неделю с жителей Владимирской области сняли 24 клеща, зараженных боррелиозом

Во Владимирской области продолжают регистрироваться случаи присасывания клещей. За минувшую неделю от них пострадало 293 человека, в том числе 47 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с момента первого в этом сезоне присасывания клеща к человека за помощью обратилось 837 человек, в том числе 181 ребёнок.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» еженедельно исследует клещей на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За минувшую неделю с людей сняли 24 клеща, зараженных боррелиозом и 1 клеща, зараженного гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Лабораторное исследование клещей во Владимире проводится по адресу: ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.

Исследование платное.